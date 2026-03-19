Alessandro Nesta, ex difensore del Milan dal 2002 al 2012, compie oggi 50 anni e ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera'. Durante l'intervista, ha parlato di un retroscena con Galliani, delle liti avute con Seedorf e di una discussione con Allegri. Sono stati condivisi dettagli sui rapporti e sui momenti di tensione vissuti durante la sua carriera nel club.

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012, con 326 presenze e 10 gol all'attivo e 10 trofei nel suo palmarès rossonero (tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti), compie oggi 50 anni. Per l'occasione, l'ex centrale romano, attualmente allenatore disoccupato, ha rilasciato una bella intervista al 'Corriere della Sera'. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni. Nesta: "Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. Ma quando ho capito che." Sul trasferimento dalla Lazio al Milan, quando si affacciò il 1° settembre 2002 dal balcone dell'hotel 'Gallia' per salutare i tifosi rossoneri con una faccia da funerale: «Stavo male veramente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta: “Il retroscena con Galliani, le liti con Seedorf, la discussione con Allegri”

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