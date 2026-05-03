Migranti minori l’allarme UNICEF | Le politiche devono proteggere i bambini non esporli a rischi

L’UNICEF ha lanciato un appello rivolto ai governi affinché adottino politiche che tutelino i diritti dei minori migranti, sottolineando la necessità di evitare misure che mettano a rischio la loro sicurezza e il loro benessere. La richiesta include il rispetto delle norme sul ricongiungimento familiare e la fine della detenzione dei minori. Si tratta di un intervento che mira a garantire protezione e assistenza ai bambini che si spostano da un paese all’altro.

Dalla detenzione al ricongiungimento familiare: cosa chiedono le Nazioni Unite agli Stati. In un contesto globale sempre più complesso sul fronte delle migrazioni, arriva un richiamo netto da parte dell’?entity?“organization”,”UNICEF”,”United Nations Children’s Fund”?: i sistemi e le politiche migratorie devono mettere al centro i diritti dei bambini. La nota stampa diffusa il 2 maggio 2026 rappresenta una presa di posizione chiara in vista del Forum internazionale sulla revisione delle politiche migratorie. Il messaggio è diretto: la gestione dei flussi migratori e la tutela dei minori non sono in contrasto. Al contrario, secondo l’UNICEF, si rafforzano a vicenda quando vengono costruite su basi solide, fondate su standard internazionali e misure concrete di protezione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Migranti minori, l’allarme UNICEF: “Le politiche devono proteggere i bambini, non esporli a rischi” Notizie correlate Leggi anche: Sviluppo Lavoro Italia, intesa con Unicef per l’inclusione dei minori migranti Discord proteggere i minori: unico modo è presumere che tutti siano bambinil’analisi prende in esame la recente iniziativa di discord che introduce un’esperienza teen-by-default a livello globale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rimpatrio dei minori migranti. I poteri passano dai giudici ai prefetti; L'allarme dei magistrati per i minorenni: il nuovo ddl sull'immigrazione mette a rischio i diritti dei minori soli; Migranti, l’allarme shock: migliaia di minori fantasma spariscono dai dati e restano senza protezione; Caos accoglienza, quasi mille minori nei centri per adulti e aumentano gli allontanamenti. I piccoli migranti dimenticati sulle rotte dei BalcaniC’è una migrazione sottovalutata, per non dire nascosta, sulla rotta dei Balcani. In fuga da guerre e miseria, tanti bambini, che rischiano di diventare oggetto di abusi e sfruttamento. L’allarme è la ... unionesarda.it Migranti:gesuiti, allarme salute mentale,aiuti per 150 minoriUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it La Cooperativa Sociale On the Road, nell’ambito del Progetto FAMI-353 “Azioni integrate del Servizio sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica dei migranti forzati e dei minori non accompagnati” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integra - facebook.com facebook Cosa succede ai minori migranti quando arrivano nel nostro Paese Nell'articolo analizziamo come funziona il sistema di accoglienza in Italia, quali sono i diritti dei #MSNA, cosa accade al compimento dei 18 anni e quali sono le principali criticità. x.com