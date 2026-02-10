Discord ha annunciato che per tutelare i minori l’unica strada è considerare tutti come bambini. La piattaforma sta introducendo a livello globale un’esperienza

l’analisi prende in esame la recente iniziativa di discord che introduce un’esperienza teen-by-default a livello globale. l’obiettivo consiste nel rafforzare la protezione dei minori mediante impostazioni di età predefinite e verifiche, ottimizzando l’uso della piattaforma da utenti di tutte le età. il passaggio comporta restrizioni automatiche su contenuti e funzioni sensibili, con una fase di rollout prevista per l’inizio di marzo. privacy e sicurezza restano temi centrali nell’esame di questa forma di moderazione. discord lancia l’esperienza teen-by-default in tutto il mondo. l’azienda annuncia l’estensione globale di questa policy dopo averla sperimentata nel regno unito e in australia. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Discord proteggere i minori: unico modo è presumere che tutti siano bambini

Approfondimenti su Discord Proteggere

Endi si apre in un’intervista e parla di come la musica sia la sua via di salvezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Discord Proteggere

Argomenti discussi: Discord: arriva la verifica età con selfie e documenti; Roblox prova a cambiare faccia e guarda ai giocatori maggiorenni; Discord: nuove misure di sicurezza e verifica età.

Sicurezza digitale, svolta Discord: ecco come proteggerà gli adolescentiCon Teen by Default Discord punta a proteggere i minori online: nuove impostazioni globali, limiti alle interazioni e un Teen Council per coinvolgere i giovani utenti. msn.com