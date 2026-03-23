Sviluppo Lavoro Italia intesa con Unicef per l’inclusione dei minori migranti

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46%. Campania al 38% L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana L’accordo è stato firmato da Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e Nicola Dell’Arciprete, coordinatore dell’ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia centrale (Ecaro). “Con questo protocollo rafforziamo il nostro impegno per garantire a ogni ragazza e ragazzo, in particolare ai più vulnerabili come i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti e rifugiati, opportunità concrete per costruire il proprio futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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