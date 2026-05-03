Midtjylland-Viborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Midtjylland e Viborg, due squadre della Superligaen. Attualmente, l’Aarhus GF guida la classifica, anche se ha disputato una partita in più rispetto alle altre. Se il Midtjylland vince l’incontro, si porterebbe a pari punti con l’Aarhus GF, grazie a una differenza reti più favorevole. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili.

Al comando della classifica di Superligaen c’è l’Aarhus GF, ma ha giocato domenica, dunque il Midtjylland in caso di vittoria contro il Viborg lo riappariglierebbe a quota 61 punti ma avendo una differenza reti sensibilmente migliore. Questo ci fa dire che, di fatto, il club di Herning è a tre vittorie dalla conquista del titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Midtjylland-Viborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Midtjylland-Viborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiAl comando della classifica di Superligaen c’è l’Aarhus GF, ma ha giocato domenica, dunque il Midtjylland in caso di vittoria contro il Viborg lo... Bodo/Glimt-Molde (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSettimo turno di Elitserien e nel posticipo del lunedì BodoGlimt e Molde si affrontano a caccia di punti per riprendere la lepre Tromso. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Midtjylland v Viborg (04/05/2026); Midtjylland-Viborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico FC Midtjylland - Viborg - Quote & Statistiche - 4 maggio 2026, Superliga, Danimarca; Midtjylland-Viborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici. Midtjylland-Viborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/I9JT8VO #scommesse #pronostici x.com Per chi non stesse seguendo la Superligaen , questo è un riassunto piuttosto accurato sulla stagione del Brøndby IF. Con la sconfitta casalinga incassata contro il Midtjylland, le partite ufficiali senza vittoria sono diventate 11. L'ultimo successo risale al 9 no - facebook.com facebook