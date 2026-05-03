Midtjylland-Viborg lunedì 04 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 19:00 è in programma la partita tra Midtjylland e Viborg, valida per la Superligaen. Attualmente, la classifica vede l’Aarhus GF al primo posto, avendo già disputato le proprie partite domenica. Se il Midtjylland ottiene la vittoria, raggiungerebbe l’Aarhus GF a 61 punti, grazie anche a una differenza reti più favorevole.

Al comando della classifica di Superligaen c’è l’Aarhus GF, ma ha giocato domenica, dunque il Midtjylland in caso di vittoria contro il Viborg lo riappariglierebbe a quota 61 punti ma avendo una differenza reti sensibilmente migliore. Questo ci fa dire che, di fatto, il club di Herning è a tre vittorie dalla conquista del titolo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Midtjylland-Viborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Halmstad-Brommapojkarna (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan che vede in programma la lotta salvezza tra l’Halmstad e il Brommapojkarna. Djurgarden-IFK Goteborg (lunedì 04 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del sesto turno di Allsvenskan con il Djurgarden che ospita in casa l’IFK Goteborg di Billborn.