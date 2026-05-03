Miami Verstappen torna in prima fila | la RB22 è di nuovo fluida

A Miami, il pilota di Formula 1 ha conquistato nuovamente una posizione in prima fila con la monoposto RB22, che si è dimostrata più stabile rispetto alle recenti gare. La squadra ha lavorato per risolvere i problemi di bilanciamento della vettura, rendendola più maneggevole in curva e al passo. Verstappen ha dichiarato di aver avuto difficoltà a controllare la vettura nelle ultime uscite, ma ora si sente più coinvolto durante le qualifiche.

? Cosa scoprirai Come hanno risolto i problemi di bilanciamento della RB22?. Perché Verstappen si sentiva un passeggero nelle ultime gare?. Chi ha permesso alla Red Bull di recuperare il divario tecnico?. Quanto influirà la stabilità della vettura sulla sfida con Antonelli?.? In Breve Verstappen distanzia Leclerc di soli due decimi di secondo in qualifica.. Isack Hadjar ha ottenuto la terza posizione in griglia in Australia.. Il pilota olandese era scivolato all'ottava posizione nel weekend giapponese.. Kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole position a Miami.. Max Verstappen conquista la seconda posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Miami in Florida, segnando un ritorno prepotente dopo il disastroso weekend in Giappone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, Verstappen torna in prima fila: la RB22 è di nuovo fluida Notizie correlate Red Bull copia la genialata Ferrari: sulla RB22 di Verstappen a Silverstone spunta un’ala “macarena”Nel filming day di Silverstone la Red Bull RB22 di Max Verstappen ha mostrato una soluzione ispirata all'ala "Macarena" Ferrari. Verstappen e Alonso supportano i cambiamenti delle regole F1 prima del Gran Premio di Miami.Verstappen e Alonso supportano i cambiamenti delle regole F1 prima del Gran Premio di Miami. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Come vanno i top team a Miami? I RISULTATI delle ultime stagioni; Mitico Antonelli, terza pole consecutiva! Verstappen strappa la 1ª fila a Leclerc; Posso scivolare in doccia e morire: Verstappen gela Miami e boccia le nuove regole; Qualifiche F1 Miami: magico Antonelli, 3ª pole di fila! Max 2°, Leclerc 3° - Risultati - Formula 1. Sprint Miami: Norris-Piastri, McLaren torna a far paura. Leclerc a podio, Antonelli penalizzato 6°. Male Hamilton 7°Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sull'omonimo circuito cittadino. Sono previsti 18 giri. Semafori spenti alle 18.0 ... sport.virgilio.it Kimi Antonelli sublime: fa la pole pure al GP Miami, poi Verstappen e LeclercKimi Antonelli conquista la 3ª pole position consecutiva. In 1ª fila con Antonelli al GP Miami ci sarà Max Verstappen, che ha beffato Charles Leclerc ... fanpage.it Kimi Antonelli davanti a tutti anche a Miami, terza pole consecutiva! - facebook.com facebook QUALI GP DE MIAMI TOP 10 1. ANTONELLI 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly x.com