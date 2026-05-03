Miami sfida meteo per Antonelli | Leclerc e Verstappen in lotta

A Miami la gara di Formula 1 è stata anticipata di alcune ore a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La decisione ha modificato i piani di strategia di team e piloti, influenzando le scelte di pneumatici. Leclerc e Verstappen si sono confrontati in una corsa serrata, mentre la Mercedes di Antonelli ha accusato un divario tecnico rispetto alla squadra rivale con la Red Bull.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il temporaneo anticipo della gara sulla strategia delle gomme?. Perché la Mercedes di Antonelli soffrirà il divario tecnico con Red Bull?. Chi riuscirà a sfruttare la gestione pneumatica della Ferrari contro Verstappen?. Come cambierà il ruolo di Antonelli in Mercedes dopo questa pole position?.? In Breve Partenza anticipata alle 19:00 per evitare i temporali previsti in Florida.. Lando Norris e Oscar Piastri partono rispettivamente quarto e settimo in griglia.. Charles Leclerc parte dalla terza posizione con la Ferrari SF-26.. Antonelli ha concluso la Sprint al sesto posto dopo una penalità.. La pole position di Kimi Antonelli per il Gran Premio di Miami si sfiderà oggi, 3 maggio 2026, alle ore 19:00 italiane, con una partenza anticipata per evitare i temporali previsti in Florida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, sfida meteo per Antonelli: Leclerc e Verstappen in lotta Notizie correlate Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e LeclercMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1... Leggi anche: Kimi Antonelli sublime: fa la pole pure al GP Miami, poi Verstappen e Leclerc Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: F1 GP Miami 2026: Orari TV Sky e TV8, anteprima e sfida Antonelli-Russell - Formula 1; Nuove regole, sfida alla Mercedes e rischio pioggia: la preview del GP di Miami; F1 | GP Miami, allerta meteo: la FIA valuta anche il cambio d'orario per il rischio temporali; Timori meteo a Miami, la Fia studia soluzioni: si valuta anche di anticipare il GP. F1 | GP Miami, allerta meteo: la FIA valuta anche il cambio d'orario per il rischio temporaliDopo le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 di Miami, si terranno due incontri per discutere potenziali modifiche al programma di domenica. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di cambiare l'orario d ... it.motorsport.com Antonelli leader a 19 anni, la sfida Ferrari-Mercedes e l'incognita meteo: la F1 riparte dal GP di Miami. Guida e orari TVLa Formula 1 torna in pista dopo 5 settimane: Andrea Kimi Antonelli debutta da leader del mondiale a Miami. Tra rivoluzioni tecniche e meteo incerto, ecco la guida completa con tutti gli orari di Sky ... msn.com F1,GP MIAMI: SERENA WILLIAMS NEL BOX FERRARI "Ho sempre amato la formula uno e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici" Ottima scelta Serena serenawilliams ig - facebook.com facebook È ufficiale: GP di Miami anticipato per maltempo, il via della gara alle 19 x.com