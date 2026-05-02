Kimi Antonelli sublime | fa la pole pure al GP Miami poi Verstappen e Leclerc

Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza pole consecutiva al GP Miami, mentre in prima fila si sono piazzati anche Max Verstappen e Charles Leclerc. Antonelli ha segnato il miglior tempo, superando i suoi rivali nelle qualifiche di sabato. Verstappen si è posizionato accanto a lui, mentre Leclerc ha concluso la sessione in terza posizione. La griglia di partenza del GP si presenta con queste tre vetture ai primi posti.