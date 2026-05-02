Kimi Antonelli sublime | fa la pole pure al GP Miami poi Verstappen e Leclerc
Kimi Antonelli ha ottenuto la sua terza pole consecutiva al GP Miami, mentre in prima fila si sono piazzati anche Max Verstappen e Charles Leclerc. Antonelli ha segnato il miglior tempo, superando i suoi rivali nelle qualifiche di sabato. Verstappen si è posizionato accanto a lui, mentre Leclerc ha concluso la sessione in terza posizione. La griglia di partenza del GP si presenta con queste tre vetture ai primi posti.
Kimi Antonelli conquista la 3ª pole position consecutiva. In 1ª fila con Antonelli al GP Miami ci sarà Max Verstappen, che ha beffato Charles Leclerc. Sesto Hamilton.🔗 Leggi su Fanpage.it
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