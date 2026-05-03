Miami McLaren in difficoltà | Norris 4° e Piastri 7° dopo la Sprint

Dopo la Sprint a Miami, la McLaren ha incontrato alcune difficoltà, con Norris che si è classificato quarto e Piastri settimo. Il ritmo della vettura di Norris è calato rispetto alle qualifiche e alla Sprint, mentre i rivali sono riusciti a ridurre il divario e migliorare le proprie posizioni in vista della gara principale. La situazione ha portato a una discussione sulle strategie adottate e sulle prestazioni delle vetture durante l’evento.

? Cosa scoprirai Perché il ritmo di Norris è crollato dopo il successo della Sprint?. Come hanno fatto i rivali a colmare il distacco dalla McLaren?. Quali fattori climatici hanno penalizzato la gestione della monoposto di Norris?. Come cambierà la strategia di gara dopo il calo in griglia?.? In Breve Norris segna 1m28.183 contro l'1m27.869 della sessione sprint.. Piastri registra un crono di 1m28.500 nelle qualifiche pomeridiane.. Kimi Antonelli ottiene la pole position superando Norris di 0.385 secondi.. Vento e temperature hanno influenzato la gestione della monoposto di Norris.. Lando Norris e Oscar Piastri hanno scivolare la McLaren verso la quarta e la settima posizione nella sessione di qualifiche del Gran Premio di Miami, dopo il dominio della Sprint Race.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, McLaren in difficoltà: Norris 4° e Piastri 7° dopo la Sprint Notizie correlate F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzoA giudicare dal risultato della sprint race di Miami, il mese di pausa forzata dovuto alla cancellazione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain è... Leggi anche: Miami, riecco le McLaren: Norris vince la Sprint su Piastri. Leclerc 3°, Antonelli penalizzato, è 6° Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: F1 | McLaren, a Miami un déjà-vu del 2024? Antonelli si destreggia bene nelle difficoltà; GP Miami, le prospettive per la sprint: capire se è vera resurrezione McLaren; F1 Miami Qualifiche 2026 LIVE: Ferrari sfida McLaren per la pole; F1, al Gp Miami il ritorno della McLaren: Norris vince nella Sprint davanti a Piastri. F1 Miami Qualifiche 2026 LIVE: Ferrari sfida McLaren per la poleLe qualifiche Live del GP di Miami 2026 si preannunciano decisive dopo una Sprint equilibrata. Ferrari e McLaren si giocano la pole, con Red Bull in crescita e Mercedes in difficoltà.ContentsFerrari a ... newsf1.it Antonelli e la Ferrari scavalcano la McLaren, ma occhio alla pioggia in garaAnalisi: Antonelli porta la Mercedes in pole anche senza sviluppi. La Ferrari manca il salto in Q3, mentre la pioggia in gara è un’incognita ... formulapassion.it Kimi Antonelli davanti a tutti anche a Miami, terza pole consecutiva! - facebook.com facebook QUALI GP DE MIAMI TOP 10 1. ANTONELLI 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly x.com