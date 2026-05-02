F1 la McLaren rinasce a Miami | nella sprint race doppietta Norris-Piastri Leclerc terzo

Dopo una pausa forzata causata dall’annullamento delle prove in Arabia Saudita e Bahrain, la squadra di Formula 1 ha mostrato segnali di rinascita durante la sprint race di Miami. La vettura ha ottenuto una doppietta con i piloti Norris e Piastri, mentre il pilota di un’altra scuderia si è classificato terzo. Questa gara ha segnato un miglioramento rispetto alle prestazioni recenti e ha attirato l’attenzione degli appassionati.

A giudicare dal risultato della sprint race di Miami, il mese di pausa forzata dovuto alla cancellazione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain è stato un toccasana per la McLaren. Dopo aver faticato tantissimo nei primi tre gran premi della stagione, le Papaya di Norris e Piastri sono tornate a fare la voce grossa, prendendosi le prime due posizioni nella sprint race. Il vantaggio nei confronti di Ferrari e Mercedes, comunque, rimane piuttosto risicato, visto che nel finale di gara l’australiano si è dovuto difendere dagli attacchi di Leclerc. Nonostante l’ennesima partenza sbagliata, Antonelli ha insidiato a lungo la posizione del monegasco per poi resistere alla rimonta del compagno Russell.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzo Notizie correlate Leggi anche: Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ferrari, Qualifiche Sprint F1 a Miami con rimpianto: Norris in pole, Kimi Antonelli salva la Mercedes; McLaren domina le qualifiche Sprint a Miami: Norris in pole, Ferrari delude; F1 | Miami, McLaren stravolge la macchina: pacchetto mostruoso per Norris e Piastri; McLaren afferra slancio a Miami: Norris e Piastri possono superare Mercedes?. F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzoLa lunga pausa ha fatto miracoli per le Papaya, che chiudono la seconda sprint della stagione con un perentorio uno-due. Il ferrarista resiste agli attacchi di Antonelli, che viene penalizzato dopo l’ ... ilgiornale.it F1 GP Miami Sprint: riecco Norris e la McLaren, Leclerc sul podio. Antonelli sbaglia e viene penalizzatoLando Norris e la McLaren battono un colpo. Il campione del mondo e la scuderia che ha dominato la scorsa stagione sono stati i protagonisti della gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1: No ... sportal.it Grazie a una condotta di gara impeccabile, Lando Norris ha conquistato la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Il Campione del Mondo in carica ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il proprio compagno di squadra, Oscar Piastri, e un impeccabile Charl - facebook.com facebook #F1 #MiamiGP #F1Sprint 2/19 Norris Piastri Leclerc Antonelli Russell Hamilton Verstappen Gasly Colapinto Bortoleto 15 PER x.com