A Miami, le McLaren tornano protagoniste con Norris che si impone nella Sprint, davanti a Piastri. Leclerc termina terzo, mentre Antonelli viene penalizzato e conclude in sesta posizione. La gara breve ha visto un dominio evidente delle vetture papaya, con il campione del mondo che ha conquistato la vittoria, seguito dall’australiano e dalla vettura rossa del monegasco.

Rieccole, le McLaren sono tornate a graffiare la F1. Forse una Sprint non è un verdetto in assoluto definitivo, ma il modo in cui Lando Norris e Oscar Piastri hanno dominato la gara breve di Miami non va assolutamente sottovalutato. Perché il team di Woking ha portato in questo weekend tante novità e il risultato si è visto, con la pole di Lando di ieri nella qualifica Sprint e la vittoria in scioltezza di oggi. La festa papaya è stata completata dal secondo posto di Oscar Piastri, mentre terzo ha chiuso Charles Leclerc con la Ferrari. E anche questo podio del Cavallino è significativo perché la SF-26 è l’altra monoposto ultra-aggiornata di questo weekend.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami, riecco le McLaren: Norris vince la Sprint su Piastri. Leclerc 3°, Antonelli penalizzato, è 6°

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