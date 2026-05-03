Nella Sprint Race di Miami, la McLaren si distingue con prestazioni convincenti, sfruttando al meglio la pausa per rafforzarsi. La Ferrari si limita a osservare, mentre la Mercedes mostra segnali di rallentamento. La scuderia di Maranello fatica nel rettilineo, dove Leclerc cerca di creare azioni pericolose, ma il motore non risponde come dovrebbe. La gara si è conclusa con risultati che evidenziano le differenze tra le tre squadre.

McLaren usa la pausa come leva. Gli altri come scusa. Ferrari vive il rettilineo da comparsa. Leclerc crea, il motore annulla. Mercedes frena, aggiornamenti solo in Canada. Le pagelle dell Sprint Race del Gran Premio di Miami. NORRIS 9 Parte, scappa, gestisce. Upgrade centrati, pratica in archivio. Gli altri fanno la Sprint, lui fa il riassunto. E per una volta non è Blando. LECLERC 8 Parte forte, si prende Antonelli, al 14esimo è negli scarichi di Piastri. Poi scopre che il rettilineo per Ferrari è un'opzione. Terza piazza. Non per scelta. VERSTAPPEN 7,5 Sportellate con Lewis, l’unica cosa autentica. Poi passa. Torna a fare il Verstappen, non il ragioniere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Miami, le pagelle della Sprint Race: McLaren vola, Ferrari guarda, Mercedes frena

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