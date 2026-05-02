F1 Miami Sprint Race riporta la Mclaren alla vittoria

La gara sprint di Miami si è appena conclusa con la vittoria di Norris alla guida della Mclaren, seguito dal suo compagno Piastri. Sul podio si è piazzato anche Leclerc alla guida di una Ferrari. La competizione si è svolta su un tracciato cittadino, con i piloti che hanno affrontato diverse battute di arresto e sorpassi. La corsa ha visto la partecipazione di diversi team e ha concluso con questa classifica.

Oltre il limite: Andrea Accorsi racconta CONNECT 4 LONG WAY. Come si sposta il confine? La gara sprint di Miami si è appena conclusa con il ritorno alla vittoria della Mclaren di Norris, seguito dal suo compagno Piastri, sul podio la Ferrari di Leclerc. Penalità all’ultimo giro per Antonelli causa track limit mentre era quarto. Questa di Miami era la prima gara dopo la lunga sosta forzata ed era anche l’esordio degli adattamenti regolamentari voluti dalla FIA per ridurre i pericoli derivanti da questo regolamento rivoluzionario. In studio, ospite di Luca Preti, Biagio Maglienti che ci regala anche un ricordo molto toccante di Alex Zanardi scomparso ieri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 Miami Sprint Race riporta la Mclaren alla vittoria Notizie correlate F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzoA giudicare dal risultato della sprint race di Miami, il mese di pausa forzata dovuto alla cancellazione delle gare in Arabia Saudita e Bahrain è... Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro; Gli orari di prove libere, sprint Race e qualifiche del Gp di Miami e dove vederle in tv; La F1 riparte da Miami: quando e dove vedere qualifiche, Sprint e gara; A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8, GP Miami 2026: programma in chiaro. DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]Diretta F1 Miami - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove alle 18 si disputerà la Sprint Race del Gran Premio di Miami. Prima di dedicarci alla c ... f1grandprix.motorionline.com F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l’orario TV delle qualificheLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it F1, GP Miami: Lando Norris vince la sprint race, Kimi Antonelli solo sesto Approfondisci qui - facebook.com facebook Gran Premio di Miami, la Sprint Race nel ricordo di Zanardi x.com