F1 Gp Cina Mercedes dominanti | Russell in pole per la Sprint Race Ferrari lotta con McLaren

Il venerdì del Gran Premio di Cina si è aperto con la Mercedes in evidenza, grazie alla pole position di Russell per la Sprint Race. La scuderia tedesca ha mostrato un buon passo in pista, mentre Ferrari e McLaren si sono affrontate in una lotta serrata, con entrambe le squadre che hanno ottenuto buoni risultati nelle qualifiche. La pista di Shanghai ha ospitato le prime sessioni ufficiali del weekend di gara.

Shanghai (Cina), 13 marzo 2026 - Il venerdì del Gran Premio di Cina si tinge, come da pronostico, di argento. Le Mercedes hanno staccato nettamente la concorrenza anche qui a Shanghai, sia nella prima e unica sessione di prove libere che nella Sprint Qualifying. George Russell ha conquistato la pole position per la Sprint Race di domani, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Lando Norris scatterà in terza posizione davanti a Lewis Hamilton, poi Piastri e Leclerc in terza fila. La McLaren si è mostrata rapida in qualifica, allo stesso livello della Ferrari. Il Cavallino Rampante ha testa l'ala posteriore 'macarena' nell'ora di prova libera, senza confermarla per la qualifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

