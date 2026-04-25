Red Bull Hadjar conquista il posto di Verstappen dopo l’incertezza

Isack Hadjar è stato confermato come pilota ufficiale della Red Bull Racing per la stagione 2026, sostituendo Yuki Tsunoda. Il pilota franco-algerino ha ottenuto il suo primo podio nel Gran Premio d'Olanda e ora si prepara a prendere il posto di Verstappen. La decisione è arrivata dopo un periodo di incertezza sulla line-up della squadra, che ha portato alla conferma di Hadjar come nuovo volto del team.

? Cosa sapere Isack Hadjar ottiene il secondo sedile Red Bull Racing per la stagione 2026.. Il pilota franco-algerico sostituisce Yuki Tsunoda dopo il podio nel Gran Premio d'Olanda.. Isack Hadjar ha confermato la sua ascesa fulminea verso il secondo sedile della Red Bull Racing per la stagione 2026, rivelando come il percorso per affiancare Max Verstappen sia stato segnato da forti dubbi sulla stabilità di quella posizione specifica. Il pilota franco-algerico, che ha trascorso il 2025 gareggiando con le Racing Bulls, ha concluso la sua prima esperienza in Formula 1 al dodicesimo posto nella classifica piloti, accumulando un totale di 51 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Red Bull, Hadjar conquista il posto di Verstappen dopo l’incertezza Notizie correlate Red Bull prova a reagire in Cina: Verstappen e Hadjar limitano i danni dopo un sabato complicatoIl sabato del Gran Premio di Cina 2026 ha mostrato una Red Bull in difficoltà, ma anche capace di trovare una reazione importante nel corso della... GP del Giappone 2026, Red Bull limita i danni: Verstappen chiude ottavo, Hadjar dodicesimoIl Gran Premio del Giappone 2026 consegna alla Red Bull una domenica complessa, utile più per raccogliere indicazioni tecniche che per celebrare il... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il ceo della McLaren: Legami finanziari tra team minano l'integrità della F1; Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: Integrità competizione a rischio. F1 | Hadjar contro la maledizione Red Bull: Finora tutto beneIsack Hadjar non trema davanti alla maledizione del secondo pilota Red Bull. Il giovane francese, fresco di promozione in squadra accanto al campione Max Verstappen, mostra ... f1-news.eu La Red Bull si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Verstappen e HadjarNel 2005, a 8 anni, è già un campione dei kart: scala rapidamente tutte le categorie e nel 2014 viene scelto come nuovo membro della Red Bull Junior Team, impiegato - non ancora 18enne - nelle prove ... sport.sky.it Cinque Terre, cinque team, un unico percorso che attraversa mare, sentieri e storia. Il 21 e 22 aprile, questo luogo è diventato il palcoscenico di Red Bull 5 Terre, un’esperienza sportiva e immersiva che ha unito allenamento funzionale, entertainment e racc - facebook.com facebook Red Bull, quante novità: al filming day una RB22 rinnovata #F1 #Formula1 x.com