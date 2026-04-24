Isack Hadjar ha espresso alcune preoccupazioni riguardo alla possibilità di lavorare al fianco di Max Verstappen in Red Bull. Il pilota, attualmente coinvolto in programmi di sviluppo, ha dichiarato di essere consapevole delle sfide che comporta condividere la stessa squadra con il campione del mondo. Hadjar ha sottolineato di voler affrontare questa opportunità con attenzione e determinazione, senza entrare in dettagli specifici sulle sue sensazioni personali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Isack Hadjar è il settimo pilota a sedere accanto a Max Verstappen in Red Bull dal 2016. Il giovane francese ha rivelato di avere alcune preoccupazioni riguardo a questo nuovo ruolo. Il sedile accanto a Verstappen ha guadagnato una reputazione speciale nel corso degli anni, con diversi piloti che hanno faticato a soddisfare le aspettative. Dalla partenza di Daniel Ricciardo nel 2019, molti piloti come Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda hanno avuto difficoltà a mantenere il passo con il campione olandese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Isack Hadjar rivela le sue preoccupazioni nel collaborare con Max Verstappen in Red Bull.

Notizie correlate

Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1.Max Verstappen avverte: le sue voci di pensionamento non aiuteranno la Red Bull in F1.

Leggi anche: Zak Brown rivela quale squadra accoglierebbe Max Verstappen in caso di addio alla Red Bull.

Contenuti di approfondimento

Isack Hadjar rivela le sue preoccupazioni nel collaborare con Max Verstappen in Red Bull.Isack Hadjar è il settimo pilota a sedere accanto a Max Verstappen in Red Bull dal 2016. Il giovane francese ha rivelato di avere alcune preoccupazioni riguardo a questo nuovo ruolo. Il sedile accanto ... napolipiu.com

Isack Hadjar rompe il trofeo per il terzo posto in Olanda: gaffe a ripetizione nella festaIsack Hadjar l'ha combinata grossa e non ci riferiamo solo all'eccezionale impresa nel GP d’Olanda di Formula 1, dove ha conquistato il primo storico podio della sua carriera. Il pilota della Racing ... fanpage.it