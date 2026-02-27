Tram deragliato a Milano il video choc | il mezzo che si inclina su un lato esce dai binari e investe i passanti

Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, inclinato su un lato, e ha investito alcuni passanti. Il veicolo è deragliato, ha invaso i binari opposti e, arrivato a grande velocità, si è schiantato contro un edificio. Un video mostra il momento in cui il mezzo si inclina e termina la corsa. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente.

Il tram della linea 9 è inclinato su un lato, deraglia, invade i binari riservati ai mezzi che arrivano dalla direzione opposta e ad alta velocità termina la corsa contro il palazzo che fa angolo con via Lazzaretto. Sono le immagini dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano riprese dalla dashcam di un’auto che proveniva da porta Venezia e procedeva verso piazza della Repubblica, la direzione opposta rispetto a quella del tram deragliato. Il video Il mezzo che riprende la scena procede incolonnato dietro a un’altra auto verso l’ultimo semaforo prima dell’incrocio con via Lazzaretto. È rosso. In testa alla fila un fattorino in bicicletta, che quando il tram deraglia scende dal mezzo e corre per evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzoSono state diffuse le immagini che mostrano il momento dello schianto del tram deragliato a Milano che ha causato, al momento, una vittima e almeno...

“Il tram correva a fortissima velocità”: terrore a Milano per il mezzo deragliato in centro. Lo choc dei testimoniMilano – “Si è schiantato a grande velocità contro il palazzo, andava fortissimo”.

