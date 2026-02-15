Mezza maratona di Scandicci foto e classifica della 22esima edizione

La 22ª edizione della Mezza Maratona di Scandicci si è svolta il 15 febbraio 2026, dopo che la Asd Il Ponte ha organizzato l’evento. La corsa principale ha attirato molti appassionati di podismo, mentre sono state disputate anche una gara non competitiva di 10 km chiamata “Corsa contro le mafie” e una passeggiata di 5 km intitolata “Passeggiata della Legalità”. Durante la mattinata, i partecipanti hanno percorso le strade della città, con alcuni atleti che hanno battuto i propri record personali. La manifestazione ha coinvolto anche numerosi spettatori lungo il percorso, che hanno

Scandicci, 15 febbraio 2026 – A cura della Asd Il Ponte, è tornata la Mezza Maratona di Scandicci, appuntamento che affianca alla gara clou la 10 km non competitiva “Corsa contro le mafie” e la ludico-motoria di 5 km “Passeggiata della Legalità”. Un messaggio forte quello lanciato dagli organizzatori, che anche quest’anno hanno inserito nel pacco gara un sacchetto di arance coltivate sui terreni sottratti alla mafia, simbolo concreto di legalità e riscatto. Bella e significativa la maglietta in memoria di Sergio Staino. Fin dalle prime ore del mattino non è mancata una testimonianza tangibile di sport e solidarietà: grazie ai contributi dei podisti raccolti dalla Ets Regalami un sorriso è stato infatti donato un defibrillatore alla Uisp Comitato di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezza maratona di Scandicci, foto e classifica della 22esima edizione San Miniato di corsa, foto e classifica della mezza maratona Mezza maratona di Scandicci La Mezza Maratona Città di Scandicci, giunta alla sua 22ª edizione, è una delle tradizioni più consolidate del calendario nazionale Uisp. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grande attesa a Scandicci per la mezza maratona; Domenica 15 febbraio a Scandicci tornano la Mezza Maratona e la Passeggiata della Legalità; Podismo, il punto: dopo la prova di Sesto Fiorentino, verso la mezza di Scandicci, classifiche Under 30 e altre novità; Dalla Sicilia alla Toscana per dire no alla criminalità: due sindaci in marcia alla Passeggiata della Legalità. Grande attesa a Scandicci per la mezza maratonaDomenica 15 febbraio, in calendario anche la Corsa contro le Mafie, prova non competitiva di 10 chilometri, e la Passeggiata della Legalità sui 5 chilometri ... msn.com Mezza maratona: 4 allenamenti di qualità per arrivare al top il giorno della garaLe gare di mezza maratona stanno diventando sempre più numerose trovando un notevole gradimento nel mondo dei podisti. Sia come gara di verifica organica per i mezzofondisti, sia come test veloce come ... gazzetta.it Terni ha vissuto oggi, 15 febbraio, una giornata straordinaria di sport e partecipazione in occasione della 15ª Acea Ambiente Maratona di San Valentino. Sono stati 3.000 i partecipanti complessivi tra maratona, mezza maratona, Family Run e 70 amici a quattr facebook