Compra online la vacanza a Zanzibar Paga 5.400 euro ma era una truffa

Una famiglia italiana ha scoperto troppo tardi di aver pagato una truffa per una vacanza a Zanzibar. Avevano trovato un’offerta molto allettante online e, felici, avevano versato 5.400 euro. Ma una volta arrivati, hanno capito che qualcosa non tornava. Ora sono senza soldi e senza viaggio, e gli organizzatori dell’inganno sono ancora sconosciuti.

Voleva portare la famiglia in vacanza in un'isola esotica. Aveva trovato un'offerta conveniente e pieno di entusiasmo aveva pagato i 5.400 euro richiesti. Ma poco dopo aver versato i soldi, ha realizzato di essere stato truffato. È la disavventura capitata a un tolentinate. Ma l'uomo si è rivolto ai carabinieri e ora la truffatrice, una 56enne della provincia di Bari, già nota, è stata denunciata. L'episodio era avvenuto lo scorso luglio. Il 65enne tolentinate, guardando il social network Instagram, si era imbattuto in un annuncio per viaggi all'estero, tra cui Zanzibar, a un prezzo molto vantaggioso.

