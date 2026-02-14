Compra online la merce arriva ma paga due volte | truffa da 9mila euro a Mariano Comense

Un uomo di 50 anni di Mariano Comense ha scoperto di aver pagato due volte lo stesso acquisto online, perdendo circa 9.000 euro. La truffa si è verificata quando ha effettuato un ordine su un sito di e-commerce, ma il pagamento non è stato registrato correttamente e il denaro è stato addebitato due volte sul suo conto. I carabinieri della città hanno avviato un’indagine dopo che l’uomo ha denunciato il problema lo scorso maggio. La vittima ha raccontato di aver ricevuto la merce, ma di aver notato subito la doppia transazione sulla sua banca.

Sotto il coordinamento dei carabinieri di Mariano Comense, le indagini bancarie e l'incrocio dei tabulati hanno permesso di risalire a un 24enne residente a Napoli, denunciato per truffa aggravata e riciclaggio L'indagine dei carabinieri di Mariano Comense è partita dalla denuncia presentata nel maggio scorso da un uomo, classe 1972, residente in città. La vittima ha riferito di aver acquistato online materiale per il giardinaggio attraverso un sito regolare: la merce ordinata, del valore di quasi 9mila euro, è stata infatti consegnata senza problemi. La vicenda si è però complicata nella fase successiva, legata alla fatturazione dell'acquisto.