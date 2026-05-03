Metrofood-It così la ricerca supporta i sistemi agroalimentari

Una nuova infrastruttura di ricerca europea, chiamata Metrofood-It, è stata adottata come nodo nazionale per i sistemi agroalimentari nel nostro paese. Questo progetto è gestito da Enea ed è parte della più ampia rete Metrofood-Ri, che si occupa di promuovere la metrologia nel settore alimentare e nutrizionale. La rete coinvolge vari enti e mira a rafforzare le attività di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare.

Metrofood-It rappresenta il nodo nazionale dell’infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri – Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, coordinata da Enea. L’infrastruttura ha lo scopo di mettere la ricerca scientifica a supporto e a servizio dei sistemi agroalimentari, occupandosi in maniera centrale di qualità, sicurezza, sostenibilità e autenticità degli alimenti. Lo spiega Claudia Zoani, Ricercatore Divisione Sistemi Agroalimentari Sostenibile di Enea e Coordinatrice dell’infrastruttura Metrofood-It, illustrando obiettivi e potenzialità del progetto di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura di ricerca dei sistemi agroalimentari finanziato nell’ambito della missione 4 del Pnrr ”Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Ricerca, Zoani (Enea): "Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari" Leggi anche: Creare valore nei sistemi agroalimentari Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ricerca, Zoani (Enea): Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari; METROFOOD-IT, laboratori e dati aperti ENEA per alimenti più sicuri e tracciabili; Ricerca: Metrofood-it porta l'innovazione nel settore agroalimentare italiano; Derby Roma-Lazio, Simonelli: Ipotesi 12.30, non in contemporanea con finale tennis. Ricerca, Zoani (Enea): Con Metrofood-It scienza al servizio di sistemi agroalimentari(Adnkronos) – Metrofood-It rappresenta il nodo nazionale dell’infrastruttura di ricerca europea Metrofood-Ri – Infrastructure for promoting metrology in food ... cremonaoggi.it #Attualità #VideoAdnkronos Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano: #ILMONITO Supportare la ricerca e l’innovazione nel settore agroalimentare. E’ questa la mission del progetto Metrofood-It, la nuova infrastruttura di ricer - facebook.com facebook