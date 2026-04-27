Creare valore nei sistemi agroalimentari

Domani mattina alle 10:30 si svolgerà un evento presso il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, dedicato alla creazione di valore nei sistemi agroalimentari locali. L’incontro si concentrerà su tematiche legate alla valorizzazione delle filiere agricole e alimentari a livello regionale. La discussione vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati alla sostenibilità e alla produzione locale.

"Creazione del valore nei sistemi agroalimentari locali". E’ il titolo dell’evento che si terrà domani al Santa Chiara Lab-Università di Siena a partire dalle 10,30. L’evento è finalizzato a raccogliere e valorizzare le più significative esperienze locali per la co-elaborazione del Collaborative Position Paper su "Creazione del valore nei sistemi agroalimentari locali" che contribuirà al Food System Summit +6 delle Nazioni Unite nel 2027. Interverranno Massimo Guasconi presidente della Camera di Commercio di Siena, Marco Forte direttore generale della Fondazione Monte Paschi di Siena, Claudio Balestri direttore Fondazione Siena Food Lab,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Creare valore nei sistemi agroalimentari Joule Delivers Real Results Across Industries | SAP Business AI Notizie correlate Sostenibilità economica: creare valore e reinvestirlo per il futuroUna prospettiva mirata a rafforzare la sostenibilità nel basket italiano, con interventi mirati a valorizzare il contesto sportivo senza... Leggi anche: Lascia la Cina per creare un resort: "Cortona ha valore internazionale" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Creare valore nei sistemi agroalimentari; Industria sotto pressione: come SAP e Uhlmann rafforzano la resilienza per creare valore; Exide Technologies: come unire innovazione e customer care; La pace entra nei bilanci aziendali: il design testa il modello ESG+P. Creare valore nei sistemi agroalimentariCreazione del valore nei sistemi agroalimentari locali. E’ il titolo dell’evento che si terrà domani al Santa Chiara Lab-Università ... lanazione.it Con la soluzione Ricoh Pro C7500, ogni progetto diventa un’opportunità per creare valore, qualità e impatto visivo. Progettata per la stampa di produzione e le arti grafiche, offre: Ampia versatilità di formati e supporti, per applicazioni diversificate Gestio - facebook.com facebook I Maestri che oggi celebriamo sono donne e uomini che rappresentano l’ #eccellenza e l’ #autenticità del nostro #MadeinItaly, custodi di competenze e protagonisti di una #tradizione in continuo rinnovamento, capace di creare un ponte solido tra le generazio x.com