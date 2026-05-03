Un fronte di aria gelida proveniente dalla Russia si scontra con masse di scirocco provenienti dal Nord Africa, determinando variazioni significative nel clima italiano. Le temperature subiranno un calo netto, influenzando l’abbigliamento quotidiano, mentre nelle prossime ore il cielo assumerà una tonalità giallastra. Questi cambiamenti atmosferici sono previsti nelle prossime 24 ore e sono confermati dai dati meteorologici attuali.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'abbigliamento ideale tra oggi e domani?. Perché il cielo diventerà giallastro nelle prossime ore?. Quali rischi concreti attendono chi vive al Nord lunedì?. Come influirà lo scontro tra masse d'aria sulla salute?.? In Breve Cosenza registra 2°C e Catania 10°C durante la mattinata di domenica 3 maggio.. Lunedì 4 maggio lo scirocco porterà sabbia sahariana sulle regioni del Sud Italia.. Il Nord affronta piogge torrenziali per lo scontro tra aria calda e correnti atlantiche.. L'instabilità deriva dallo sfaldamento del vortice polare sopra il Mediterraneo e la Libia.. Temperature di 2°C a Cosenza e piogge torrenziali al Nord segnano il passaggio critico tra l’ondata di gelo russo e l’imminente assedio dello scirocco che colpirà l’Italia dal 4 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, scontro tra gelo russo e scirocco: l’Italia cambia clima

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