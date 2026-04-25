Nel fine settimana, un anticiclone stabile interessa gran parte dell’Italia, portando temperature minime intorno ai 2°C in alcune zone degli Appennini. Le condizioni meteo sono caratterizzate da giornate con clima mite, mentre a partire da lunedì 27 aprile sono previste nuove perturbazioni che interesseranno sia gli Appennini sia le Alpi. La situazione si modifica quindi con l’arrivo di un peggioramento del tempo nelle regioni settentrionali e centrali.

? Cosa sapere Anticiclone stabile su Italia con minime di 2°C a L'Aquila e Norcia sabato 25 aprile.. Nuove perturbazioni su Appennini e Alpi previste a partire da lunedì 27 aprile.. Sabato 25 aprile 2026, le termiche minime toccano i +2°C a L’Aquila e Norcia mentre l’alta pressione stabilizza il clima su gran parte della penisola italiana. L’attuale scenario meteorologico vede il dominio di un robusto anticiclone che sta ridisegnando il quadro termico nazionale in questo fine settimana. Mentre la stabilità prevale con venti deboli, si registra una marcata escursione tra le zone più rigide dell’Appennino e le aree costiere o del Nord, dove il clima appare decisamente mite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’anticiclone domina l’Italia: tra gelo in Appennino e mitezza

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