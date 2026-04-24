Un'ondata di freddo proveniente dalla Russia si sta avvicinando all'Europa e all'Italia, con previsione di un abbassamento delle temperature a partire dal 28 aprile. Le temperature scenderanno sensibilmente e si prevede che questa massa d’aria possa causare danni alle colture in fase di fioritura, in particolare nel Sud Italia. La situazione ha portato le autorità a monitorare attentamente le condizioni climatiche e le eventuali ripercussioni sull’agricoltura.

? Cosa sapere Massa d'aria russa colpirà l'Europa e l'Italia dal 28 aprile.. Temperature in calo e rischio danni alle colture in fioritura nel Sud Italia.. Un’imponente massa d’aria gelida proveniente dalla Russia sta per travolgere l’Europa, minacciando di far crollare le temperature in Italia proprio mentre ci si prepara al weekend del 25 aprile con un clima mite e soleggiato. Dopo una fase climatica che ha simulato un anticipo estivo fin dalla Pasqua, con temperature ben sopra la media che hanno spinto molti verso le prime uscite fuori porta o persino i primi tentativi di bagno al mare, l’atmosfera è pronta a cambiare drasticamente. Sebbene il prossimo fine settimana prometta ancora una cornice calda e luminosa, i modelli matematici indicano una traiettoria inquietante che porterà un brusco ribaltone meteorologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo russo in arrivo: l’Europa trema, l’Italia si prepara al gelo

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