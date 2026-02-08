Domani in Campania le nuvole aumentano e arrivano le prime piogge. A partire dal pomeriggio, le previsioni indicano pioggia debole, soprattutto in alcune zone come Avellino. Il cielo si fa grigio e il tempo si mantiene umido, con poche speranze di schiarite nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 8 febbraio 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1768m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Meteo, le previsioni in Campania per domenica 8 febbraio 2026

Approfondimenti su Campania Meteo

Oggi in Campania il tempo si mantiene abbastanza variabile.

Ecco le previsioni meteo per la Campania domenica 4 gennaio 2026.

