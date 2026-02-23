il tema del met gala 2026 lascia pietrificati letteralmente

Il Met Gala 2026 ha sconvolto tutti per il suo tema, causato da una mostra di sculture di ghiaccio che si sciolgono. Le celebrità sfileranno con abiti ispirati al freddo estremo, creando un effetto visivo sorprendente. La scelta della tematica ha portato a commenti contrastanti tra gli esperti di moda e artisti. Gli organizzatori hanno annunciato che le creazioni saranno realizzate con materiali innovativi e sostenibili. La serata promette di essere unica nel suo genere.

Moda e arte da sempre si osservano, si citano, si contaminano. Il prossimo 4 maggio 2026, sul red carpet più atteso dell’anno, si fonderanno definitivamente in un unico racconto visivo. Il Metropolitan Museum of Art di New York ha annunciato il tema del Met Gala 2026 e già si preannuncia una serata in cui abiti e opere dialogheranno senza confini. Il tappeto rosso più esclusivo del mondo della mod a trasformerà in una passerella-museo, dove ogni star sarà chiamata a dimostrare che la moda non è semplice ornamento, ma forma d’arte a tutti gli effetti. Quando è il Met Gala 2026. Il Met Gala, che si tiene tradizionalmente il primo lunedì di maggio, inaugura ogni anno la mostra primaverile del Costume Institute del Met ed è diventato nel tempo molto più di un evento benefico: è un momento mediatico e stilistico che definisce l’immaginario contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

Met Gala 2026, svelati i co-host: il grande ritorno di BeyoncéNel 2026, la Met Gala si prepara a una serata imperdibile con un cast di co-host eccezionali.

¡OFICIAL! Revelan el tema de la MET GALA 2026: El Arte del Traje

