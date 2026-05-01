messner il comune chiede 190 mila euro per il museo nelle nuvole

Il Comune di Cibiana di Cadore ha richiesto 190 mila euro a Reinhold Messner, relativo ai canoni non versati dal 2014 per il Museo nelle Nuvole. La situazione potrebbe portare all’ingiunzione di sfratto dell’edificio, se non verranno saldati gli importi dovuti. La questione riguarda un debito accumulato negli ultimi nove anni, senza ancora una soluzione definita.

? Cosa sapere Il Comune di Cibiana di Cadore chiede 190 mila euro a Reinhold Messner.. Il mancato pagamento dei canoni dal 2014 rischia di causare lo sfratto del museo.. Il Comune di Cibiana di Cadore richiede 190 mila euro a Reinhold Messner per i canoni d’affitto non versati del Museo nelle Nuvole, situato sulla vetta del Monte Rite a 2.181 metri di altitudine. La controversia legale che coinvolge il celebre alpinista e l’amministrazione bellunese tocca le fondamenta di un luogo simbolo dell’alpinismo mondiale. Secondo quanto emerge dai rilievi dell’ente locale, la morosità avrebbe avuto inizio nel 2014, quando i pagamenti relativi alla locazione della struttura ospitata in un ex forte della Grande Guerra sarebbero stati interrotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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