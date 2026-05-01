Ci deve 190 mila euro Reinhold Messner accusato di non pagare l' affitto per il Museo nelle Nuvole

Reinhold Messner è coinvolto in una disputa legale con il Comune di Cibiana di Cadore, in provincia di Belluno. L’accusa riguarda un debito di circa 190 mila euro legato al mancato pagamento dell’affitto per il Museo nelle Nuvole, il Messner Mountain Museum Dolomites. La questione riguarda un rapporto contrattuale tra l’ex alpinista e l’amministrazione comunale, che ha portato a una richiesta di pagamento.

Spinosa controversia legale per Reinhold Messner, accusato dal Comune di Cibiana di Cadore (Belluno) per il mancato pagamento dell'affitto del Messner Mountain Museum Dolomites, meglio conosciuto come "Museo nelle Nuvole". Stando all'amministrazione comunale, lo scalatore non pagherebbe la cifra dovuta dal 2014, accumulando un debito che ammonta a ben 190 mila euro. Una vicenda incresciosa che vede come protagonista il più grande alpinista di tutti i tempi. Il Museo nelle Nuvole si trova sulla vetta del Monte Rite, a ben 2.181 metri di altitudine, e fa parte del territorio del Comune di Cibiana di Cadore. Viene considerato come uno dei musei più spettacolari esistenti proprio per la sua particolare posizione panoramica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ci deve 190 mila euro", Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole Notizie correlate Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, "ci deve 190mila euro"Reinhold Messner è al centro di un contenzioso con il Comune di Cibiana di Cadore per presunti mancati pagamenti legati al Museo nelle Nuvole sul... Si rompe i denti mangiando il risotto ai funghi e fa causa, ma è lei a essere condannata: deve pagare 3 mila euroUna 44enne di Pisa si rompe dopo aver mangiato il risotto ai funghi preparato in casa e chiede 8mila euro di risarcimento al negozio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, ci deve 190mila euro; Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto del suo museo nelle Dolomiti dal 2014: Ci deve 190mila euro; Reinhold Messner accusato di non pagare l' affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana ci deve 190mila euro. Ci deve 190 mila euro, Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle NuvoleSpinosa controversia legale per Reinhold Messner, accusato dal Comune di Cibiana di Cadore (Belluno) per il mancato pagamento dell'affitto del Messner Mountain Museum Dolomites, meglio conosciuto come ... ilgiornale.it Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, ci deve 190mila euroReinhold Messner e il caso del Museo nelle Nuvole: il Comune di Cibiana chiede quasi 190mila euro tra canoni e penali ... virgilio.it Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto del suo museo nelle Dolomiti dal 2014: «Ci deve 190mila euro» x.com Ritrovarsi a 16 anni legati alla stessa corda di Reinhold Messner non è un episodio che ti scordi tanto facilmente. E infatti Arturo Milani usa tutt’oggi un’immagine eloquente: «Un sogno». Che l’alpinista e imprenditore lecchese ha realizzato mettendo la monta - facebook.com facebook