Alajbegovic verso la Roma | il Napoli resta sullo sfondo

Il giocatore bosniaco è al centro di discussioni di mercato e si parla di un possibile trasferimento alla Roma. Il Napoli continua a monitorare la situazione, ma attualmente sembra meno coinvolto rispetto ad altri club. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora dettagli definitivi sulla scelta del giocatore o sulle offerte ufficiali. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane.

Il Napoli segue Alajbegovic, ma la corsa al talento bosniaco oggi sembra portare soprattutto verso la Roma. Il club azzurro resta tra le società interessate, però i giallorossi appaiono in vantaggio grazie a un progetto che, al momento, convince di più il giocatore sul piano delle opportunità immediate. È questo il quadro tracciato dal Corriere dello Sport. Nel ragionamento che accompagna la scelta del classe 2007 pesa soprattutto un aspetto: la possibilità di trovare spazio più in fretta. Ed è proprio qui che la Roma starebbe costruendo il suo vantaggio. Il quotidiano lo sintetizza così: “A Roma si gioca, altrove si aspetta.” Attorno al ragazzo, però, la concorrenza resta forte.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Alajbegovic verso la Roma: il Napoli resta sullo sfondo Notizie correlate Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”"> Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, sospeso... Napoli: Napoli – Torino sullo sfondo. Un uomo in manette e 3 i denunciati. Il bilancio dei carabinieriNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alajbegovic ha scelto l'Italia: i tre club che lo vogliono; La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella Capitale; Kerim Alajbegovic alla Roma? L'indizio di mercato e le cifre per battere la concorrenza; Calciomercato Roma, si scalda la pista Alajbegovic: Milan, Napoli e il ruolo di Pjanic. Roma forte su Alajbegovic, ma prima bisogna vendere un bigMentre la spaccatura tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini sembra sempre più insanabile, il direttore sportivo Frederic Massara si trova in un limbo alquanto delicato, con più di un occhio già ri ... siamolaroma.it Alajbegovic proiettato ad accettare la Roma, Il Napoli rimane fortemente in agguatoNel calcio dei grandi club, la partita più importante non si gioca sempre sul campo. A volte si decide prima, nella scelta del progetto. È il caso di Kerim Alajbegovic, uno dei talenti più interessant ... msn.com Calciomercato, #Alajbegovic più verso la #oma: il #Napoli rimane alla finestra – CdS x.com Se vi siete persi qualcosa ecco il riassunto della giornata! https://www.romanews.eu/dybala-e-rensch-verso-bologna-la-roma-insiste-su-alajbegovic-derby-domani-parte-la-vendita-dei-biglietti/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook