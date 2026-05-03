A Roma si sono svolti i premi dedicati alle aziende più competitive, con cinque imprese provenienti da Messina che sono state riconosciute per le loro prestazioni. Le aziende premiate si distinguono nel panorama nazionale, superando anche realtà del Lazio. L'evento si è concentrato sulla valorizzazione delle imprese che si sono distinte per le loro capacità e risultati nel mercato. Questo riconoscimento si inserisce in un quadro di attenzione verso le eccellenze imprenditoriali italiane.

? Cosa scoprirai Chi sono le cinque aziende messinesi che hanno vinto a Roma?. Come ha fatto Messina a superare il Lazio nel numero di eccellenze?. Quali settori produttivi guidano la competitività della provincia di Messina?. Perché queste imprese riescono a resistere alle fragilità del sistema meridionale?.? In Breve Messina guida la classifica con 15 eccellenze superando il Lazio con 14 aziende.. Settori premiati includono logistica, turismo, servizi, agroalimentare e produzione a Messina.. Catania, Caltanissetta ed Enna registrano rispettivamente 3, 3 e 2 imprese premiate.. Al talk economico sono intervenuti rappresentanti di Cerved, Mediolanum e senatore Mario Turco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina trionfa a Roma: 5 aziende premiate per la loro competitività

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