75 imprese lombarde premiate | Milano guida la competitività

Settantacinque imprese lombarde hanno ricevuto oggi il premio Industria Felix, riconoscimento che attesta la loro competitività. Milano si posiziona come centro principale di questa eccellenza, rafforzando la sua posizione di leadership economica nella regione. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e imprenditori, sottolineando il ruolo della Lombardia nel panorama industriale italiano.

Settantacinque imprese lombarde hanno ottenuto oggi il riconoscimento Industria Felix, confermando la regione come motore economico nazionale. La cerimonia si è svolta a Palazzo Lombardia alla presenza di Marco Alparone, vicepresidente della Regione. Tra le aziende premiate, ventiquattro realtà milanesi si distinguono per solidità finanziaria e capacità di generare benessere sociale. L’analisi condotta dal comitato scientifico ha incrociato i dati di redditività con quelli di solidità patrimoniale, evidenziando come il tessuto produttivo locale abbia superato le criticità legate ai costi energetici. L’85,5% delle imprese selezionate registra un ROE positivo, segnale incoraggiante per l’indice di redditività del patrimonio netto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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