A Messina, il consigliere comunale ha chiesto le dimissioni di un membro della giunta, accusandolo di creare divisioni all’interno del centrosinistra. La richiesta arriva in un momento di tensione tra i due esponenti, con ripercussioni sulla compattezza politica della coalizione. La mancanza di liste alle ultime elezioni ha complicato la situazione, lasciando il fronte politico più fragile e meno coeso.

? Cosa scoprirai Chi ha scatenato la frattura interna tra Carreri e Hyerace?. Come influisce la mancanza di liste sulla tenuta del centrosinistra?. Perché la questione delle firme mette in crisi la segreteria?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla futura gestione di Messina?.? In Breve Sud Chiama Nord denuncia il centrosinistra con sole due liste per le amministrative.. Il PD messinese si presenta con una singola lista per le prossime elezioni.. Il candidato sindaco non riesce a presentare una lista dedicata per Messina.. Carreri accusa Hyerace di usare la questione firme per coprire il declino strutturale.. Nino Carreri ha lanciato una sfida diretta a Armando Hyerace chiedendo le sue dimissioni come segretario provinciale del Partito Democratico a Messina, denunciando un fallimento che va oltre il semplice voto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Carreri lancia la sfida al Pd: “Hyerace si dimetta

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