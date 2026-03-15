La direzione provinciale del Partito Democratico a Messina ha deciso di non collaborare con il movimento Sud chiama Nord, guidato dall’ex sindaco Cateno De Luca. La scelta è stata comunicata ufficialmente, escludendo qualsiasi ipotesi di alleanza futura tra le due forze politiche. La posizione del partito è stata ribadita con fermezza durante la riunione, senza lasciare margini a interpretazioni diverse.

La direzione provinciale del Partito Democratico a Messina ha chiuso definitivamente ogni possibilità di alleanza con il movimento Sud chiama Nord guidato dall’ex sindaco Cateno De Luca. Il segretario Armando Hyerace ha espresso un rifiuto netto, sostenendo che l’attuale dirigenza non accetterà mai una collaborazione basata su accordi con quella forza politica. In questa fase cruciale per le amministrative imminenti, lo staff del Pd messinese sta concentrando tutte le energie sull’organizzazione delle liste e sul sostegno alla candidatura di Antonella Russo. La posizione è chiara: nessuna stretta di mano sarà possibile finché Hyerace manterrà la guida della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd Messina: alleanza con De Luca? Hyerace: “Mai!

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