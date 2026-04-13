Nino Carreri, coordinatore di Sud Chiama Nord, ha invitato il centrodestra a presentare dati propri sulla situazione elettorale a Messina. La richiesta arriva in risposta alle contestazioni sui risultati delle ultime rilevazioni dell’istituto Lab21, con Carreri che propone una maggiore chiarezza e trasparenza nelle informazioni condivise. La sfida si inserisce nel dibattito politico locale, senza che siano stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

Nino Carreri, coordinatore di Sud Chiama Nord, ha lanciato una sfida diretta al centrodestra messinese in merito alla gestione delle rilevazioni elettorali, invitando la coalizione avversaria a produrre dati propri e trasparenti invece di limitarsi a contestare i risultati dell’istituto Lab21. Il coordinatore ha sottolineato come il vantaggio attribuito a Federico Basile, pari al 55%, non sia un traguardo definitivo ma un punto di partenza per consolidare il progetto amministrativo della città. La dinamica dei sondaggi tra indizi statistici e realtà politica. Il dibattito sulla validità delle rilevazioni che precedono le elezioni a Messina ha assunto toni accesi dopo la pubblicazione dei dati di Lab21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, sfida ai sondaggi: la sfida di Carreri al centrodestra

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