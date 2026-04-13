Messina gol di Touré nel finale | finisce il digiuno e si punta ai playout

L’ACR Messina ha interrotto una serie di risultati senza vittoria grazie a un gol di Touré nel finale che ha permesso di superare il Ragusa con il punteggio di 1-0. La vittoria ha spinto la squadra al terzultimo posto in classifica, riaccendendo le speranze di evitare i playout. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnato nel finale dai biancoscudati.

L’ACR Messina interrompe un lungo digiuno vincente superando il Ragusa per 1-0, un risultato che permette ai biancoscudati di scivolare al terzultimo posto in classifica. Il successo, ottenuto grazie a un gol di Touré segnato nel finale della sfida, avviene dopo due mesi e mezzo dall’ultima volta che la squadra peloritana è riuscita a conquistare tre punti, quando aveva vinto in casa del Paternò il primo febbraio scorso. Il rilancio tecnico di Feola e l’aggancio alla Sancataldese. Dopo circa sessanta giorni di attesa, la gestione tecnica di Feola trova finalmente una risposta positiva sul campo. Questo trionfo rappresenta infatti la prima vittoria del mister da quando ha assunto la guida della squadra, avvenuta due mesi fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, gol di Touré nel finale: finisce il digiuno e si punta ai playout Inter-Atalanta, finisce con un pari: polemiche nel finale per il gol di KristovicIl pareggio maturato a San Siro tra Inter e Atalanta nel quadro della ventinovesima giornata di Serie A lascia dietro di sé una scia di tensioni e... Leggi anche: Le probabili formazioni di Reggina-Messina: tra gli amaranto Adejo... più altri 10, Feola si affida a Tedesco e Tourè