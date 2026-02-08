Messa in tv 8 febbraio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Questa domenica, milioni di italiani potranno seguire la messa in diretta televisiva. La funzione si terrà l’8 febbraio 2026 e sarà trasmessa su Rai 1 e Canale 5. L’orario previsto è alle 10 del mattino, ma è possibile seguirla anche in streaming sui rispettivi siti ufficiali. La messa si terrà in un luogo che ancora non è stato comunicato, ma le immagini arriveranno direttamente nelle case di tutti. Se vuoi seguire la funzione, basta sintonizzarsi sui canali o collegarsi online pochi minuti prima.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 8 febbraio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 8 febbraio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 8 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Rimini.

