A giugno, Merz potrebbe affrontare una fase di disimpegno, con alcuni partner attuali pronti a lasciare il progetto. Sono previsti anche nuovi accordi con altri partner, che verranno annunciati nelle prossime settimane. Nel frattempo, il blocco dei missili deciso dall'amministrazione statunitense potrebbe avere ripercussioni sulla strategia difensiva dell'azienda, influenzando le decisioni future e le collaborazioni in corso.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi partner che Merz sceglierà a giugno?. Come influirà il blocco dei missili di Biden sulla difesa attuale?. Perché la posizione di Merz è diventata così fragile in poche ore?. Quali nuovi equilibri militari sostituiranno gli accordi appena saltati?.? In Breve Tonia Mastrobuoni segnala instabilità per l'assetto strategico di Merz. Professore dell'Università dell'esercito tedesco allerta sulla logistica pesante. Rischio sospensione forniture missili promesse da Biden. Nuove collaborazioni internazionali previste entro il mese di giugno. Il rischio di un imminente disimpegno strategico colpisce Merz alle ore 01:00 di questa domenica 03 maggio 2026, mentre le tensioni militari si accendono per la sospensione delle forniture di missili promesse da Biden.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merz in crisi: rischio disimpegno e nuovi partner a giugno

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#Trump ha avuto la faccia tosta di scrivere al Congresso che la guerra all'Iran non esiste (per neutralizzare i contrappesi parlamentari). Forse dovrebbe dichiarare la guerra che fa all' #Europa, nella colpevole condiscendenza di Merz e #Meloni. Domani su x.com

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