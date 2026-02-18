I nuovi partner autoritari dell’Europa

L’India sta rafforzando i suoi legami con l’Europa perché la diplomazia continentale cerca di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Recentemente, i governi europei hanno intensificato gli incontri con i rappresentanti indiani, puntando a sviluppare accordi commerciali e strategici. Questa svolta si traduce in un aumento delle collaborazioni tra le due parti, anche nel settore tecnologico e militare.

Un accordo di libero scambio con l'Unione europea negoziato in tempi da record, acquisti importanti di armamenti francesi (tra cui 114 aerei da combattimento Rafale), una visita del presidente francese Emmanuel Macron per il vertice sull'intelligenza artificiale in programma a Mumbai questa settimana. Evidentemente l'India occupa un posto sempre più centrale nella diplomazia europea e in modo particolare in quella francese. Dietro questa evoluzione esiste una logica precisa. Con i suoi 1,4 miliardi di abitanti, l'India ha superato la Cina, diventando il paese più popoloso al mondo, ma è ancora lontana dalla possibilità di rivaleggiare con la macchina produttiva del suo potente vicino.