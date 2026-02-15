Giorgia Meloni ha criticato Friedrich Merz durante il vertice di Addis Abeba, accusandolo di sottovalutare il ruolo degli Stati Uniti come partner chiave. La premier italiana ha ribadito che l’Italia non vede divergenze con Washington, anche se Merz aveva espresso opinioni diverse durante la conferenza a Monaco. Il confronto tra i due leader si è svolto mentre Meloni partecipava a un summit africano, dimostrando come le posizioni italiane e tedesche si siano scontrate su temi di alleanze internazionali.

La presenza ad Addis Abeba al summit dell’Unione africana non ha impedito al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di condividere le sue posizioni in merito a quanto discusso dagli alleati alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco. Rendendo anche chiaro che l’asse Roma-Berlino non significa una convergenza a 360 gradi. Ed ecco, quindi, che Meloni ha preso le distanze dalle critiche che il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha rivolto all’amministrazione americana venerdì dal palco di Monaco. Dopo che il cancelliere tedesco ha sottolineato che tra «gli Stati Uniti e l’Ue si è aperto un divario» con «la cultura Maga che non è la nostra», il premier italiano ha manifestato apertamente il suo disaccordo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni tira una rampogna a Merz: «Stati Uniti partner fondamentale»

Meloni ENTLARVT Merz vor der gesamten Weltpresse!

