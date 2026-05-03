Mercato Milan è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri

Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 attualmente all’Arsenal. Si segnala un possibile rapporto positivo tra l’agente del giocatore e l’allenatore della squadra rossonera, mentre si seguono anche altre piste di mercato per completare il reparto offensivo.

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