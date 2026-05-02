Milan patto con Allegri | da Gila a Gabriel Jesus il piano

Il Milan ha annunciato la conferma di Massimiliano Allegri come allenatore per la stagione 202627, scegliendo di mantenere una linea di continuità tecnica. La società ha inoltre definito alcuni obiettivi di mercato, tra cui l’ingaggio di Gabriel Jesus, e ha previsto un ruolo importante per alcuni giocatori come Gila. La pianificazione si focalizza sull’ampliamento della rosa e sulla strategia a lungo termine.

Il Milan ha scelto la continuità tecnica per inaugurare il nuovo ciclo sportivo, affidando le chiavi della programmazione 202627 a Massimiliano Allegri. Nel corso di un vertice strategico tenutosi nelle scorse ore tra l’allenatore, Igli Tare e Giorgio Furlani, il club ha stabilito che ogni movimento di mercato, sia in entrata che in uscita, dovrà assecondare pedissequamente le indicazioni tattiche del tecnico livornese. Nonostante le recenti indiscrezioni che suggerivano un possibile approdo di Allegri sulla panchina della Nazionale o presunti attriti interni, la società ha ribadito la totale fiducia nel progetto comune, smentendo di fatto ogni ipotesi di separazione anticipata.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, patto con Allegri: da Gila a Gabriel Jesus, il piano A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliereCalciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Gabriel Jesus al Milan: stipendio e costi. Ecco il piano per fare quadrare i contiManca sempre meno alla fine della stagione e all'inizio ufficiale del calciomercato estivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gabriel Jesus Milan, il brasiliano è il prescelto: Allegri ha deciso il nome per l’attacco; Calciomercato Milan le Top News di rassegna | incontro fiume Svolta Modri? Piano per Gabriel Jesus; Calciomercato Milan, Gabriel Jesus spinge per i rossoneri: dirigenza tentata ma... Le ultimissime; Gabriel Jesus Milan, nuova pista per l'attacco: Pedullà rilancia l'idea. Ecco cosa può essere decisivo!. Gabriel Jesus Milan, il brasiliano è il prescelto di Allegri! Il tecnico ha individuato il nuovo leader dell’attacco rossoneroGabriel Jesus Milan, il brasiliano è il prescelto di Allegri! Il tecnico ha individuato il nuovo leader dell’attacco rossonero ... calcionews24.com Milan, il grande bomber dalla Premier è una pista possibile: l’assist arriva da AllegriIl grande bomber dalla Premier League può davvero arrivare: l'assist per la trattativa arriva da Allegri, la rivelazione ... spaziomilan.it