Mercato ittico a Pescara | l’associazione denuncia il tradimento

Un'associazione del settore ittico di Pescara ha espresso preoccupazioni riguardo alla nuova sede del mercato, sostenendo che potrebbe mettere a rischio la qualità del pescato. Secondo quanto riferito, alcune opere strutturali necessarie per assicurare lo stoccaggio delle casse non sarebbero ancora completate. La questione riguarda soprattutto la sicurezza e la conservazione del prodotto, sollevando dubbi sulla funzionalità dell’impianto una volta operativo.

? Cosa scoprirai Perché la nuova sede del mercato rischia di compromettere il pescato?. Quali opere strutturali mancano per garantire lo stoccaggio delle casse?. Chi ha interrotto bruscamente il dialogo con l'associazione Mimmo Grosso?. Come influirà il trasferimento forzato sulla catena del valore ittica?.? In Breve Federica Mansueti comunica il trasloco previsto tra fine maggio e primi giorni di giugno.. L'avvocata Federica Liberatore ha fornito supporto legale per le rimostranze degli operatori.. Valerio Ciroli, presidente di Pescara Brillante, ha manifestato episodi di violenza durante le proteste.. Mancano strutture di stoccaggio richieste fin dal maggio 2024 per la sala d'asta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato ittico a Pescara: l’associazione denuncia il tradimento Notizie correlate Mercato ittico a Pescara: test sul campo per il nuovo porto? Cosa sapere Il sindaco Carlo Masci e gli operatori testano il nuovo mercato ittico alla banchina Sud. L'associazione Mimmo Grosso sul trasferimento del mercato ittico: "Confronto interrotto, aspettative tradite"Il presidente Doriano Camplone chiarisce la posizione dell'associazione Mimmo Grosso in merito all'annuncio di un possibile trasferimento immediato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti; Pescara. Al mercato ittico si gioca al braccio di ferro; Mercato ittico di Pescara verso la banchina sud, ipotesi test con gli operatori; SINDACATI CONTRO IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO ITTICO DI PESCARA: REVOCARE LA DECISIONE. L'associazione Mimmo Grosso sul trasferimento del mercato ittico: Confronto interrotto, aspettative traditeLa posizione dell'associazione Mimmo Grosso riguardo allo spostamento del mercato ittico di Pescara è stata messa nero su bianco dal presidente Doriano Camplone ... ilpescara.it Masci rassicura sul mercato ittico: Condizioni igieniche garantite, le aste possono proseguireIl sindaco Masci conferma la piena regolarità del mercato ittico all’ingrosso di Pescara: controlli, requisiti igienici e percorso verso il nuovo mercato ... abruzzonews.eu PESCARA, MERCATO ITTICO: ADDETTI AI LAVORI ANCORA SCETTICI SULLA NUOVA SEDE GUARDA IL SERVIZIO #mercatoittico #pescara Comune di Pescara facebook Mercato ittico, braccio di ferro sul trasferimento x.com