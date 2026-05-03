L' associazione Mimmo Grosso sul trasferimento del mercato ittico | Confronto interrotto aspettative tradite

L'associazione Mimmo Grosso ha espresso disappunto riguardo al trasferimento imminente del mercato ittico di Pescara. Il presidente Doriano Camplone ha commentato le recenti comunicazioni sulla possibile collocazione della struttura sulla banchina sud, negli spazi dell'ex biglietteria del porto. La loro posizione si basa sulla presa d'atto di un confronto interrotto e sulla delusione per le aspettative che non sono state mantenute.

Il presidente Doriano Camplone chiarisce la posizione dell'associazione Mimmo Grosso in merito all'annuncio di un possibile trasferimento immediato del mercato ittico di Pescara nella nuova struttura sulla banchina sud (nei locali dell'ex biglietteria del porto) e ai fatti riconducibili alla.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Gli operatori del mercato ittico si presentano in Comune, è ancora scontro sul trasferimento della sede [VIDEO-FOTO] Leggi anche: Italexit contro lo spostamento del mercato ittico: “Stop al trasferimento forzato, spazi insufficienti” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: VIDEO| Esplode l'ira degli operatori ittici sotto il Comune: Con il nuovo mercato chiudiamo tutti, trattati come pezzenti; Porto bloccato: la marineria incontra il Prefetto di Pescara; Marina di Ravenna | rincari del 39% per gli ormeggi scatenano la rivolta. L'associazione Mimmo Grosso sul trasferimento del mercato ittico: Confronto interrotto, aspettative traditeLa posizione dell'associazione Mimmo Grosso riguardo allo spostamento del mercato ittico di Pescara è stata messa nero su bianco dal presidente Doriano Camplone ... ilpescara.it Porto di Pescara. Il dragaggio è rimandato in attesa del macchinario per rimuovere i fanghi. Nel frattempo il pontone si adopera nel rifacimento delle scogliere come spiega Doriano Camplone, presidente associazione Pesca professionale “Mimmo Grosso” #dr - facebook.com facebook