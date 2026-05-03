Mercato dell' usato a rischio | un' auto su due nasconde incidenti o magagne passate

Nel mercato delle auto usate, molte vetture presentano problemi nascosti. Secondo un’indagine, l’80% degli acquirenti italiani che ha consultato un report con la storia dell’auto ha scoperto danni o incidenti di cui non era a conoscenza prima del controllo. Questa percentuale indica che circa una vettura su due può nascondere passaggi problematici o riparazioni non dichiarate, rendendo l’acquisto più rischioso di quanto sembri.

Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non essere a conoscenza di quei danni prima di aver effettuato il controllo targa. Lo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Leggi anche: Biellese, allarme usato: 5.400 auto nascondono rischi e incidenti Bergamo, il rischio su due ruote sale: impennata di incidenti nel 2025I dati della polizia locale di Bergamo rivelano un aumento preoccupante degli incidenti stradali che coinvolgono ciclisti e utenti di mezzi leggeri,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Moda, il mercato dell'usato vale, ma i brand non ci guadagnano; Mercatini dell'usato e fiere di antiquariato sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 a Parigi — il programma del weekend; Mercatini delle pulci in Piemonte: ecco dove andare il weekend del 1-3 maggio; Nord Italia vs. Sud Italia: dove tira di più il mercato dell’usato. Moda, il mercato dell'usato vale, ma i brand non ci guadagnanoOgni volta che un capo usato viene ricomprato, ad esempio sulle piattaforme popolari come Vinted o Subito, il brand che lo ha prodotto non guadagna nulla, al contrario dell'ambiente e del consumatore. ansa.it Usato, un mercato da miliardi di euro: in arrivo il passaporto digitale dei vestitiUna delle norme europee che cambieranno il settore: il documento dovrà contenere informazioni su composizione, filiera, durabilità e ciclo di vita ... unionesarda.it Nel mercato di gennaio è arrivato soltanto Adrian Lahdo, giovane centrocampista svedese classe 2007 proveniente dall’Hammarby. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, Cesc Fàbregas è tornato sull’argomento della sessione invernale in un'interv - facebook.com facebook " #BernardoSilva al #Barcellona", il mercato #Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo x.com