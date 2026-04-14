Bergamo il rischio su due ruote sale | impennata di incidenti nel 2025

A Bergamo, nel 2025, si registra un aumento degli incidenti che coinvolgono ciclisti e veicoli leggeri. Secondo i dati della polizia locale, il tasso di incidentalità specifica è salito al 13,1 per cento, segnando una crescita rispetto agli anni precedenti. L’incremento riguarda sia il numero di scontri che la gravità degli episodi, evidenziando una maggiore presenza di situazioni di pericolo sulle strade della città.

I dati della polizia locale di Bergamo rivelano un aumento preoccupante degli incidenti stradali che coinvolgono ciclisti e utenti di mezzi leggeri, con una crescita del tasso di incidentalità specifica che ha raggiunto il 13,1% nel 2025. Mentre il numero complessivo di sinistri in città è sceso del 15,6% rispetto al 2015, la vulnerabilità di chi pedala è diventata un nodo centrale per la sicurezza urbana. La nuova geografia del rischio tra statistiche e flussi reali. Il bilancio dei sinistri avvenuti a Bergamo nel corso del 2025 segna 1.499 episodi totali. All’interno di questo volume, 196 casi hanno il coinvolgimento di velocipedi, categoria che include biciclette tradizionali, monopattini ed e-bike.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, il rischio su due ruote sale: impennata di incidenti nel 2025 ‘Pedaliamo la natura', a Pasquetta un’escursione su due ruote nel cuore delle Valli di ArgentaC’è un modo diverso di vivere la Pasquetta: niente traffico, solo il suono della natura e il vento sul viso. L’Ufficio Immigrazione. Espulsioni e rimpatri. Impennata nel 2025L’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Lodi, focalizzata sul monitoraggio degli stranieri irregolari, ha registrato nel 2025 un... Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de L'Eco di Bergamo di oggi Per gli aggiornamenti: www.ecodibergamo.it Per la copia digitale del quotidiano: https://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/pageflip/swipe/ecodibergamo/20260414eco - facebook.com facebook Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo x.com