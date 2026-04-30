Biellese allarme usato | 5.400 auto nascondono rischi e incidenti

Un'indagine condotta da Carfax ha rilevato che nel territorio biellese circa 5.400 veicoli usati potrebbero nascondere problemi o danni strutturali non visibili. Questi numeri indicano un potenziale rischio per chi acquista auto di seconda mano nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla trasparenza del mercato locale. La scoperta ha attirato l'attenzione di concessionari e acquirenti, che si chiedono come procedere per garantire acquisti più sicuri.

? Cosa sapere Indagine Carfax: 5.400 auto usate nel Biellese presentano rischi o danni strutturali occulti.. In Piemonte il 49% dei veicoli controllati nasconde criticità tecniche o incidenti passati.. Oltre 5.400 autovetture usate nel territorio biellese presentano profili di rischio legati a incidenti o irregolarità, secondo i dati emersi dall’indagine condotta da Carfax sulla sicurezza dei veicoli di seconda mano. La realtà del mercato dell’usato in provincia si scontra con una verità numerica che molti acquirenti ignorano fino al momento del controllo della targa. Nel Biellese, la stima riguarda circa 5.400 vetture vendute con criticità nascoste, un dato che si inserisce in un quadro regionale ancora più vasto e preoccupante per chiunque cerchi un mezzo affidabile tra le strade del Piemonte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biellese, allarme usato: 5.400 auto nascondono rischi e incidenti Notizie correlate Leggi anche: Oristano, allarme usato: 4.600 auto vendute con rischi nascosti Narni, il Lions Club organizza incontri con gli studenti delle scuole medie per parlare dei rischi che si nascondono in ReteIl Lions Club di Narni ha organizzato il Service "Interconnettiamoci… ma con la testa".