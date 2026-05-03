Mercatino di solidarietà Pranzo sociale ed eventi

Il quartiere di Monticelli si sta preparando per l’appuntamento annuale con il Mercatino di Solidarietà, che si svolgerà oggi a partire dalle 9 presso la parrocchia dei Santi Simone e Giuda. Durante l’evento, saranno organizzati un pranzo sociale e vari eventi dedicati alla comunità, con l’obiettivo di raccogliere fondi e coinvolgere i residenti in iniziative di solidarietà. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra cittadini e realtà locali.

Il quartiere di Monticelli si prepara ad accogliere l’annuale Mercatino di Solidarietà, oggi dalle 9 presso la parrocchia dei Santi Simone e Giuda. L’iniziativa coinvolge tutte le realtà ecclesiali delle parrocchie di Monticelli e Brecciarolo, insieme all’Isc Don Giussani, e si inserisce nel più ampio progetto di alleanza educativa che durante l’anno ha unito parrocchie, scuola e quartiere. Nel corso della giornata è previsto anche il saluto del vescovo Gianpiero Palmieri. Il mercatino si pone in continuità con quello già svolto lo scorso 12 marzo presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e ha l’obiettivo di sostenere il progetto missionario di suor Luigina Coccia, religiosa comboniana originaria di Ascoli Piceno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercatino di solidarietà. Pranzo sociale ed eventi Notizie correlate “Pranzo di solidarietà“ per il Centro antiviolenzaGUALDO TADINO – Il "Tavolo contro la povertà e le fragilità sociali", istituito da qualche mese, propone la bella iniziativa del "Pranzo di... Inclusione, aggregazione e solidarietà nel pranzo di Pasqua della PB73L’iniziativa, ospitata dall’Istituto di Agazzi, coinvolgerà persone con disabilità e ospiti delle rsa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mercatino di solidarietà. Pranzo sociale ed eventi; Le comunità di Monticelli e di Brecciarolo pronte a partecipare al mercatino di solidarietà; Il rione di Fogliaro a Varese festeggia San Giuseppe lavoratore tra messa solenne, gastronomia e mercatino dell'artigianato; Mercatino contadino ad Avigliana con le erbe spontanee. Mercatino di solidarietà. Pranzo sociale ed eventiMonticelli, dalle 9 di oggi torna la manifestazione pensata per divertire e aiutare chi non ha niente: ci sarà anche il calcio balilla umano . ilrestodelcarlino.it Diocesi: Caritas Montepulciano, un mercatino di solidarietà per aiutare le famiglie più povereSi chiama Aiutaci ad aiutare il mercatino di solidarietà promosso dalla Caritas diocesana di Montepulciano-Chiusi-Pienza che si terrà il 23 e il 24 agosto dalle 10 alle 19 (orario continuato) presso ... agensir.it DOMENICA 3 MAGGIO c'è il Villa Roberti , molto più di un Mercatino ... IL è ... E' il parco di una Villa Veneta: un'oasi di verde di 50.000 mq con 3 Giardini, 2 prati, 1 Vigneto e il Bosco - facebook.com facebook