Durante il pranzo di Pasqua organizzato presso l’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, sono stati promossi momenti di inclusione, aggregazione e solidarietà attraverso la condivisione di un pasto. L’evento ha coinvolto diverse persone, creando un’occasione di scambio e incontro tra i partecipanti. La tavola è diventata simbolo di collaborazione e vicinanza tra tutti i presenti.

L’iniziativa, ospitata dall’Istituto di Agazzi, coinvolgerà persone con disabilità e ospiti delle rsa. Il pranzo di sabato 28 marzo sarà testimonianza di vicinanza e attenzione verso le situazioni di fragilità Inclusione, aggregazione e solidarietà veicolate attraverso la tavola all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi. Sabato 28 marzo, dalle 12.30, la struttura alle porte della città di Arezzo ospiterà il pranzo di Pasqua della onlus aretina PB73 dove i commensali saranno persone con disabilità, ospiti dello stesso Istituto di Agazzi e residenti delle RSA a cui verrà offerto un momento di convivialità in vista delle ormai prossime festività. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Inclusione, aggregazione e solidarietà nel pranzo di Pasqua della PB73

Articoli correlati

“Pranzo dell’accoglienza, dell’inclusione e della solidarietà” con il vescovo per l'EpifaniaMartedì 6 gennaio 2026, in occasione della Festa dell’Epifania, si svolgerà ad Aversa il tradizionale “Pranzo dell’Accoglienza, dell’Inclusione e...

Pasqua nel segno della solidarietà: uova di cioccolato e colombe artigianali per l'HospiceIn vista delle prossime festività pasquali l’associazione Amici dell’Hospice ripropone la raccolta fondi con uova di cioccolata e di colombe...

Altri aggiornamenti su Pasqua della

Temi più discussi: AISLA e S.S. Lazio: quando lo sport diventa inclusione e solidarietà; Un uovo di Pasqua che vale doppio per Libertà e Coraggio; A Pasqua regala il sapore della solidarietà: in Sicilia torna l’Uovo della Ricerca AIRC; A Pasqua tornano le cene solidali, Assolocali e Confcommercio rilanciano La Solidarietà in Cammino.

Catania, iniziativa di solidarietà a Librino: Lega Navale e associazioni donano uova di PasquaSolidarietà e sorrisi a Librino: 140 uova di Pasqua per i bambini della parrocchia Resurrezione del Signore. L’iniziativa, sostenuta dalla Lega Navale di Riposto e da realtà locali, trasforma le fes ... cataniaoggi.it

Siracusa, torna l’Abbracciata Collettiva: 30 ore di nuoto per inclusione e solidarietà. Ecco come partecipareL’evento si svolgerà in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano, Firenze, Pescara, Verona, Foggia e Siracusa ... siracusanews.it

Pasquali di Bormio: la tradizione di Pasqua più sorprendente della Valtellina #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook